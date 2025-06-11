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Происшествия

Милиция примет меры в отношении компании, строящей дом на Куюкова в Бишкеке

В УВД Свердловского района Бишкека состоялась встреча руководства милиции с группой дольщиков, пострадавших от действий одной из строительных компаний.

На встрече присутствовали начальник УВД Свердловского района полковник милиции Тилек Тюкебаев, его заместитель майор милиции Адилет Абдырахманов, а также следователи ГУВД и районного УВД, ведущие расследование по данному делу. Дольщики, передавшие денежные средства на долевое участие в строительстве многоквартирного дома по улице Куюкова, обратились к правоохранителям с просьбой принять меры в отношении застройщика.

В ходе встречи Тилек Тюкебаев сообщил, что 12 апреля 2025 года следственная служба УВД Свердловского района возбудила уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия, по итогам которых будет дана соответствующая юридическая оценка действиям причастных лиц.

Руководство УВД заверило участников встречи в прозрачности и объективности расследования и призвало дольщиков к конструктивному взаимодействию с органами внутренних дел.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332253/
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