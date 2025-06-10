Требовал деньги от подчиненных. В Кадамджае задержан милицейский чиновник

Спецслужбы задержали милицейского чиновника за регулярные поборы со своих сотрудников. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.

Установлено, что начальник службы охраны МВД КР Кадамджайского района Баткенской области майор милиции Т.К.А. систематически вымогал у подчиненных от 10 до 30 тысяч сомов от денег, поступавших за сверхурочную работу, а также из основной заработной платы.

Его задержали при очередном сборе денег у своих подчиненных — Т.К.А. получал 95 тысяч сомов. Задержанный водворен в ИВС ГКНБ по Баткенской области. Следствие продолжается.