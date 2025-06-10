Угрожал жизни человека. В Чуйской области задержан подозреваемый

В ОВД Иссык-Атинского района 9 июня поступила оперативная информация об угрозе убийством в адрес жителя села Новопокровка. По предварительным данным, угроза исходила от гражданина А. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в ходе проверки установлено, что гражданин М.Р., 1992 года рождения, неоднократно подвергался угрозам со стороны А.А., 2007 года рождения.

«В тот же день, 9 июня, в Бишкеке А.А. организовал встречу с М.Р., в ходе которой произвел в его сторону выстрел из пистолета ТТ. На момент происшествия оперативный сотрудник ГУВД Чуйской области, прибывший на место для проверки ранее поступившей информации, стал очевидцем угрозы жизни гражданину М.Р. С целью пресечения противоправных действий он произвел предупредительный выстрел в воздух, действуя в соответствии с требованиями законодательства», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан на месте происшествия. Изъяты пистолет, боеприпасы и стреляные гильзы.

В ходе допроса А.А. пояснил, что конфликт с М.Р. возник на почве личных отношений. Оружие, с которого он производил выстрел, по его словам, накануне инцидента привез из Иссык-Кульской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 37-122 «Покушение на убийство» УК КР. Подозреваемый на основании статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса задержан и водворен в изолятор временного содержания.