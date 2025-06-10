Штормовое предупреждение. В горных районах возможен сход селей

По сообщению Гидрометеорологической службы, сегодня во второй половине дня, а также с 11 по 13 июня в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми осадками в горных и предгорных районах республики возможен сход селей, ожидается подъем уровня воды в реках.

МЧС призывает граждан воздержаться от отдыха в горных районах и на природе, находиться в безопасных местах, а при возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации незамедлительно звонить в службу 112. Звонок бесплатный и принимается круглосуточно.