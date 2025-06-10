В Узбекистане выявили фальшивые ID-карты для депортированных из России граждан

В Узбекистане раскрыта преступная группа, которая занималась изготовлением поддельных паспортов для граждан, ранее депортированных из России. В числе обвиняемых есть сотрудник паспортного стола Ургенчского района.

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Как сообщают в правоохранительных органах страны, разоблачена группа, занимавшаяся изготовлением фальшивых ID-карт и заграничных паспортов. В нее входил сотрудник паспортного стола М.А., который совместно с другими лицами оформлял документы с измененными личными данными для граждан, ранее депортированных из РФ и намеревавшихся туда вернуться.

По версии следствия, М.А. объединился с Р.Х., А.А., М.Р. и другими, создав преступную группу. Они подыскивали граждан, выдворенных из России, и за вознаграждение изготавливали для них документы с измененными именами, фамилиями, датами рождения и даже идентификационными номерами.

Преступная схема реализовывалась через автоматизированную информационную систему МВД Manzil. За оформление одной поддельной ID-карты или загранпаспорта участники получали от 3 миллионов сумов до $1 тысячи 500.

В частности, установлено, что М.А. оформил документы на имя У.Х., изменив все его персональные данные, включая дату рождения — 25 июля 1988 года. В общей сложности через него оформлены документы более чем на 20 человек.

М.А. также подделывал регистрацию для граждан, проживающих в Самаркандской и Ферганской областях, внося фиктивные сведения о якобы прописке в Ургенчском районе. Настоящие паспорта этих лиц он уничтожал — рвал или сжигал, чтобы скрыть следы преступления.

Суд признал М.А. виновным в клевете, служебном подлоге, получении взятки и других преступлениях. Ему назначено наказание в виде 10 лет и 6 месяцев ареста с лишением права работать в системе внутренних дел на три года.

Остальные участники группы также приговорены к различным срокам лишения свободы.