Во время футбольного матча третьего раунда отборочных игр чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Кыргызстана и ОАЭ общественный порядок будут обеспечивать около 3 тысяч милиционеров. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Сборные КР и ОАЭ сыграют сегодня на стадионе имени Долона Омурзакова.

ГУВД столицы призывает граждан не нарушать общественный порядок, проявлять уважение к требованиям сотрудников милиции и заранее прибыть на матч, чтобы избежать массового скопления людей и задержек при прохождении контроля.