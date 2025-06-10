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Матч Кыргызстан — ОАЭ в Бишкеке. 3 тысячи милиционеров будут охранять порядок

Во время футбольного матча третьего раунда отборочных игр чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Кыргызстана и ОАЭ общественный порядок будут обеспечивать около 3 тысяч милиционеров. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Сборные КР и ОАЭ сыграют сегодня на стадионе имени Долона Омурзакова.

ГУВД столицы призывает граждан не нарушать общественный порядок, проявлять уважение к требованиям сотрудников милиции и заранее прибыть на матч, чтобы избежать массового скопления людей и задержек при прохождении контроля.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332099/
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