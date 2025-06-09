В Санкт-Петербурге двое мужчин напали на гражданина Кыргызстана

В Санкт-Петербурге задержаны двое мужчин, напавших на гражданина Кыргызстана. Об этом сообщают местные СМИ.

В дежурную часть полиции Приморского района города обратился 47-летний пострадавший, он сообщил о нападении двоих злоумышленников на Новосибирской улице.

По словам мужчины, один из нападавших распылил ему в лицо газ из перцового баллончика, другой нанес удары и похитил мобильный телефон, с помощью банковского приложения которого перечислил с карты жертвы на свою 28 тысяч рублей.

Нападавшие задержаны практически сразу. Через 15 минут их обнаружили на Ланском шоссе и доставили в полицию. Нападавшими оказались ранее судимые 29-летний уроженец Петербурга и его ровесник, приехавший из Иркутска. Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения.