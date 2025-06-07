Ранее пропавшую в Бишкеке Бермет Тагаеву нашли мертвой. Об этом сообщили в УВД Свердловского района.

Уточняется, что сегодня в ходе поисковых мероприятий сотрудники милиции и МЧС обнаружили тело несовершеннолетней девочки.

Напомним, 4 июня в милицию с заявлением обратилась мама Бермет. Она сообщила, что дочь вышла из дома 3 июня примерно в 23.00 и не вернулась.

В правоохранительных органах отметили, что на розыск пропавшей был ориентирован весь личный состав столичной милиции, ориентировки направлены во все соответствующие подразделения. В поиске задействовали кинологов и специализированные дроны.

При осмотре тела, по предварительным данным, никаких видимых телесных повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти.