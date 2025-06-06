Внимание, розыск! В Бишкеке пропала несовершеннолетняя Бермет Тагаева

В Бишкеке пропала Бермет Тагаева, 2007 года рождения. Об этом сообщили в УВД Свердловского района. Объявлен розыск.

Фото УВД Свердловского района Бишкека. В Бишкеке пропала Бермет Тагаева

По данным ведомства, 4 июня в милицию с заявлением обратилась мама девочки. Она сообщила, что Бермет Тагаева вышла из дома 3 июня примерно в 23.00 и не вернулась.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, волосы длинные черные, худощавого телосложения. Была одета в черные спортивные штаны, белые кроссовки, черную толстовку с белой надписью.

Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Бермет Тагаевой, милиция просит сообщить по телефонам 0312 43 28 15; 0 500 43 28 15; 0 555 10 27 77 или 102.