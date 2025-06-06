08:56
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Внимание, розыск! В Бишкеке пропала несовершеннолетняя Бермет Тагаева

В Бишкеке пропала Бермет Тагаева, 2007 года рождения. Об этом сообщили в УВД Свердловского района. Объявлен розыск.

УВД Свердловского района Бишкека
Фото УВД Свердловского района Бишкека. В Бишкеке пропала Бермет Тагаева

По данным ведомства, 4 июня в милицию с заявлением обратилась мама девочки. Она сообщила, что Бермет Тагаева вышла из дома 3 июня примерно в 23.00 и не вернулась.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, волосы длинные черные, худощавого телосложения. Была одета в черные спортивные штаны, белые кроссовки, черную толстовку с белой надписью.

Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Бермет Тагаевой, милиция просит сообщить по телефонам 0312 43 28 15; 0 500 43 28 15; 0 555 10 27 77 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331783/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Бывший торага Жогорку Кенеша Канат Исаев объявлен в розыск
Подозреваемого в убийстве задержали спустя 17 лет в Бишкеке
В Казахстане объявили в международный розыск топ-менеджеров Samruk-Kazyna
Казахстан может не выдать объявленного ГКНБ в розыск бизнесмена Жумабекова
Кыргызстанец после совершения преступления скрывался в России 17 лет
В селе Джал похитили подростка, избили, отобрали телефон. Задержан разыскиваемый
Внимание, розыск! В городе Ош уже вторую неделю ищут 17-летнюю Кумушай Тиланову
Подозреваемый в убийстве семейной пары в Казахстане мужчина задержан в Бишкеке
В Бишкеке задержан иностранец, разыскиваемый Интерполом за убийство и похищение
ГКНБ объявил в розыск лидера «Хизб ут-Тахрир» в Кыргызстане за мошенничество
Популярные новости
ГКНБ задержал пользователя соцсетей по&nbsp;подозрению в&nbsp;возбуждении розни ГКНБ задержал пользователя соцсетей по подозрению в возбуждении розни
Милиция ищет водителя, который матерился и&nbsp;угрожал женщине дубинкой в&nbsp;Бишкеке Милиция ищет водителя, который матерился и угрожал женщине дубинкой в Бишкеке
Экс-депутата Алиярбека Абжалиева опять задержали по&nbsp;подозрению в&nbsp;коррупции Экс-депутата Алиярбека Абжалиева опять задержали по подозрению в коррупции
Более 200 иностранцев под видом этнических кыргызов работали в&nbsp;Чуйской области Более 200 иностранцев под видом этнических кыргызов работали в Чуйской области
Бизнес
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
Снова на&nbsp;рыбалку? Не&nbsp;забудьте оформить онлайн-билет в&nbsp;MegaPay Снова на рыбалку? Не забудьте оформить онлайн-билет в MegaPay
MBANK запустил MProfi&nbsp;&mdash; новый сервис для поиска проверенных мастеров MBANK запустил MProfi — новый сервис для поиска проверенных мастеров
Встречайте лето с&nbsp;домашним интернетом + ТВ&nbsp;от&nbsp;Saima Встречайте лето с домашним интернетом + ТВ от Saima
6 июня, пятница
08:47
Дональд Трамп и Илон Маск устроили в соцсетях публичные разборки Дональд Трамп и Илон Маск устроили в соцсетях публичные...
08:36
Внимание, розыск! В Бишкеке пропала несовершеннолетняя Бермет Тагаева
08:29
Садыр Жапаров принял участие в праздничном Айт намазе в Чолпон-Ате
02:14
Отбор на чемпионат мира по футболу. Сборная Кыргызстана сыграла вничью с КНДР
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 июня, четверг
23:41
Samsung начнет 31 июля удалять аккаунты, в которые не входили два года
23:12
British Council объявлен «нежелательным» в РФ. Что ждет тех, кто сдает IELTS
22:41
В России и Кыргызстане ищут родственников пожилой женщины с потерей памяти
22:28
День России отметят в Бишкеке праздничным концертом