ЗАО «Южно-Кыргызский цемент» привлечено к ответственности за нарушение правил снятия и хранения плодородного слоя почвы при добыче грунта на участке «Караван» в айыл окмоту имени Кулатова Ноокатского района. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

По результатам проверки, проведенной региональным управлением по городу Ошу и Ошской области Службы по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, на предприятие наложен административный штраф в размере 17 тысяч сомов.

Фото Минсельхоза. «Южно-Кыргызский цемент» оштрафован за нарушение земельного законодательства в Ноокатском районе

Кроме того, на основании постановления кабинета министров КР от 21 января 2023 года № 25 «Об утверждении порядка расчета ущерба за порчу земель» ЗАО выплатило компенсацию в размере 300 тысяч сомов в государственный бюджет за нанесенный ущерб почвенному покрову.

По предписанию надзорных органов плодородный слой почвы на участке был полностью восстановлен.