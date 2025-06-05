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«Южно-Кыргызский цемент» оштрафован за нарушение земельного законодательства

Фото Минсельхоза. «Южно-Кыргызский цемент» оштрафован за нарушение земельного законодательства в Ноокатском районе

ЗАО «Южно-Кыргызский цемент» привлечено к ответственности за нарушение правил снятия и хранения плодородного слоя почвы при добыче грунта на участке «Караван» в айыл окмоту имени Кулатова Ноокатского района. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

По результатам проверки, проведенной региональным управлением по городу Ошу и Ошской области Службы по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, на предприятие наложен административный штраф в размере 17 тысяч сомов.

Минсельхоза
Фото Минсельхоза. «Южно-Кыргызский цемент» оштрафован за нарушение земельного законодательства в Ноокатском районе

Кроме того, на основании постановления кабинета министров КР от 21 января 2023 года № 25 «Об утверждении порядка расчета ущерба за порчу земель» ЗАО выплатило компенсацию в размере 300 тысяч сомов в государственный бюджет за нанесенный ущерб почвенному покрову.

По предписанию надзорных органов плодородный слой почвы на участке был полностью восстановлен.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331656/
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