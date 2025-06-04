После ДТП мужчина угрожал пистолетом. В его доме нашли ружья и патроны

Спецслужбы совместно с оперативниками УВД Октябрьского района Бишкека задержали мужчину, который после ДТП устроил дебош и угрожал пистолетом другим участникам конфликта. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный И.Р.Д.

Авария произошла 23 мая на пересечении улиц Маркса и Суванбердиева, после чего между водителями произошел конфликт. Один из водителей достал травматический пистолет Grand Power Т 12, стал направлять в сторону участников и угрожать выстрелом на поражение.

В тот же день правоохранители совместно с чекистами задержали подозреваемого И.Р.Д. и доставили в Октябрьское РУВД. При личном досмотре у мужчины обнаружен пакетик с порошком белого цвета. Возбуждено дело по статье «Хулиганство» УК КР.

Кроме того, проведен обыск в доме задержанного, где обнаружены две единицы нарезного огнестрельного оружия, одна единица полуавтоматического огнестрельного оружия и патроны к ним. 24 мая его водворили в ИВС ГУВД столицы. Назначены все необходимые экспертизы.