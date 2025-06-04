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В Панфиловском районе выявлен факт незаконного захвата земельного участка

В результате совместных действий регионального управления по Бишкеку и Чуйской области службы по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Панфиловской районной прокуратуры выявлен факт незаконного захвата земельного участка гражданином А.А.О., расположенного на территории айыл окмоту Орто-Каинды Панфиловского района.

Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Земли в Панфиловском районе

Ущерб, нанесенный почвенному покрову в результате данного правонарушения, оценен в 39 тысяч 605 сомов. Материалы по данному факту переданы в Панфиловское районное управление внутренних дел для принятия соответствующих мер.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331486/
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