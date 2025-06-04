В Панфиловском районе выявлен факт незаконного захвата земельного участка

В результате совместных действий регионального управления по Бишкеку и Чуйской области службы по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Панфиловской районной прокуратуры выявлен факт незаконного захвата земельного участка гражданином А.А.О., расположенного на территории айыл окмоту Орто-Каинды Панфиловского района.

Фото Минсельхоза. Земли в Панфиловском районе

Ущерб, нанесенный почвенному покрову в результате данного правонарушения, оценен в 39 тысяч 605 сомов. Материалы по данному факту переданы в Панфиловское районное управление внутренних дел для принятия соответствующих мер.