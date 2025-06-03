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Происшествия

Старшего оперативника ГУУР МВД заподозрили в вымогательстве $5 тысяч

Спецслужбы совместно с сотрудниками СВР МВД задержали милиционера по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В ГКНБ поступило заявление от иностранца, который просил принять меры в отношении работника ГУУР МВД. По словам заявителя, в конце февраля 2025 года милиционер вымогал у него $5 тысяч, угрожая привлечением к уголовной ответственности. Возбуждено дело по статье «Вымогательство взятки» УК КР.

Чекисты совместно с сотрудниками службы внутренних расследований МВД задержали Дж.М., который является старшим оперативником ГУУР МВД. Его водворили в ИВС ГКНБ.

МВД подчеркивает свою приверженность принципам законности и нетерпимости к коррупционным проявлениям в собственной системе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331404/
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