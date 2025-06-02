В Таласе выявлена коррупционная схема при выделении земель под строительство

В ходе проверки прокуратурой Айтматовского района в Чолпонбайском айыльном аймаке выявлена коррупционная схема, связанная с неправомерным распределением земель для индивидуального строительства. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, должностные лица айыл окмоту и регистрационных органов, внося ложные сведения в официальные документы, незаконно оформили более двух гектаров земельных участков на десять граждан, выдав им соответствующие правоустанавливающие документы.

По данному факту районная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 337 «Злоупотребление должностным положением» и 346 «Служебный подлог» УК КР. Принимаются меры по возврату земельного участка.