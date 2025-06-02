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Происшествия

Лето: в Нарынской области из-за снегопада чабан застрял на пастбище

В Нарынской области вчера зафиксирован обильный снегопад. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС

По ее данным, в службу 112 поступило сообщение о том, что из-за резкого изменения погоды и обильных осадков чабан застрял на пастбище Арпа. Еще шесть человек в это время находились на пастбище Ак-Сай. Все они получили первую помощь от конных спасателей и пограничников.

Глава села Казыбек доставил табунщикам сено для животных.

В ведомстве проинформировали, что 1 июня на 537-544-м километрах автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт также выпал снег. Высота снежного покрова составила 15-20 сантиметров, что создало трудности для проезда транспорта. Для очистки трассы использовали грейдер.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331153/
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