В Бишкеке столкнулись автобусы маршрутов № 216 и 36, авария сопровождалась агрессивным поведением водителей. Об этом сообщают очевидцы инцидента, который произошел накануне, 29 мая.

По словам одного из пассажиров, автобусы двигались от 4-й городской больницы до центральной площади, не уступая друг другу дорогу. Водители неоднократно опасно маневрировали, создавая аварийные ситуации.

Мы ехали в автобусе № 36 и несколько раз просили водителя остановиться, но он нас не слушал. Они с водителем 216-го автобуса на остановках выходили из кабин и ругались. На некоторых остановках долго стояли, мешая друг другу», — рассказал пассажир.





Как утверждают очевидцы, автобусы трижды едва не столкнулись, а в одном из эпизодов все же произошло касательное столкновение. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

«Государство закупает новые автобусы, а они их буквально губят. А если бы пострадали пассажиры? Кто бы за это отвечал?» — возмутился один из свидетелей.

Жители просят городские власти и транспортную инспекцию незамедлительно вмешаться, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Комментарий мэрии на момент публикации получить не удалось.