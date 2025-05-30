16:06
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

В Бишкеке столкнулись автобусы № 216 и 36 — очевидцы рассказали о конфликте

В Бишкеке столкнулись автобусы маршрутов № 216 и 36, авария сопровождалась агрессивным поведением водителей. Об этом сообщают очевидцы инцидента, который произошел накануне, 29 мая.

По словам одного из пассажиров, автобусы двигались от 4-й городской больницы до центральной площади, не уступая друг другу дорогу. Водители неоднократно опасно маневрировали, создавая аварийные ситуации.

Мы ехали в автобусе № 36 и несколько раз просили водителя остановиться, но он нас не слушал. Они с водителем 216-го автобуса на остановках выходили из кабин и ругались. На некоторых остановках долго стояли, мешая друг другу», — рассказал пассажир.

Как утверждают очевидцы, автобусы трижды едва не столкнулись, а в одном из эпизодов все же произошло касательное столкновение. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

«Государство закупает новые автобусы, а они их буквально губят. А если бы пострадали пассажиры? Кто бы за это отвечал?» — возмутился один из свидетелей.

Жители просят городские власти и транспортную инспекцию незамедлительно вмешаться, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Комментарий мэрии на момент публикации получить не удалось.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331009/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
Четыре человека пострадали в результате столкновения фуры с внедорожником
Смертельное ДТП в Забайкалье: МИД КР поможет с транспортировкой тел
В Забайкальском крае РФ в ДТП погибла молодая семейная пара из Кыргызстана
Мужчина совершил автонаезд на иностранку. Его задержали через месяц
Аномальная жара в Бишкеке, читатели жалуются на жуткую температуру в автобусах
Безопасный путь в школу. Как десятиклассница борется с ДТП в своем родном селе
Два человека погибли в результате лобового столкновения фур в Ошской области
Мальчика, которого задавила ехавшая задним ходом машина, готовят к операции
В Бишкеке легковушка ехала задним ходом и задавила ребенка
Момент смертельного ДТП с родными Аиды Касымалиевой. Кто виноват?
Популярные новости
Задержана бывший директор столичной школы &#8470;&nbsp;29 Задержана бывший директор столичной школы № 29
В&nbsp;халяльных колбасах &laquo;Тойбосс&raquo; вновь нашли ДНК свинины. Что ответили в&nbsp;компании? В халяльных колбасах «Тойбосс» вновь нашли ДНК свинины. Что ответили в компании?
Сотрудник &laquo;Ала-Тоо 24&raquo; нашел в&nbsp;туалете пистолет милиционера и&nbsp;унес его домой Сотрудник «Ала-Тоо 24» нашел в туалете пистолет милиционера и унес его домой
Таскал по&nbsp;земле, привязав к&nbsp;лошади, и&nbsp;застрелил. Женщину убили из&nbsp;ревности Таскал по земле, привязав к лошади, и застрелил. Женщину убили из ревности
Бизнес
Что нельзя писать при переводе с&nbsp;карты на&nbsp;карту: предупреждает Octobank Что нельзя писать при переводе с карты на карту: предупреждает Octobank
MEGA подключилась к&nbsp;будущему: оператор стал партнером KIT FORUM 2025 MEGA подключилась к будущему: оператор стал партнером KIT FORUM 2025
Оформите ОСАГО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; легко и&nbsp;быстро&nbsp;&mdash; получайте кешбэк до&nbsp;15&nbsp;процентов Оформите ОСАГО в «Мой О!» легко и быстро — получайте кешбэк до 15 процентов
Новая эра удобных платежей: MegaPay и&nbsp;&laquo;Акнет&raquo; запускают оплату по&nbsp;QR-коду Новая эра удобных платежей: MegaPay и «Акнет» запускают оплату по QR-коду
30 мая, пятница
16:02
Усилить подготовку детских кардиохирургов нужно в Кыргызстане Усилить подготовку детских кардиохирургов нужно в Кыргы...
15:59
В Бишкеке столкнулись автобусы № 216 и 36 — очевидцы рассказали о конфликте
15:48
Делегация РФ посетила Нарын — откроют центр поддержки русского языка
15:41
Что нельзя писать при переводе с карты на карту: предупреждает Octobank
15:37
Кыргызстанский стартап получил $1,5 миллиона от акселератора Кремниевой долины