В Грузии задержан один из лидеров оппозиции Ника Мелия

Грузинский оппозиционер и один из лидеров партии «Ахали» и коалиции «За перемены» Ника (Никанор) Мелия задержан в Тбилиси. Об этом сообщает DW со ссылкой на его соратников.

По их информации, политика задержали по пути на запись подкаста.

Позднее произошедшее подтвердило МВД Грузии. Там заявили, что Нику Мелию задержали по административной статье об оскорблении сотрудника правоохранительных органов при исполнении.

В настоящее время он также находится под следствием из-за отказа давать показания парламентской комиссии по расследованию правления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. За это в стране предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы до года.

В конце апреля суд освободил политика под залог в размере 50 тысяч лари (порядка 16 тысяч 100 евро) в качестве меры пресечения. Ника Мелия заявил, что принципиально не будет выплачивать его, так как не считает легитимными как парламентскую комиссию, так и весь действующий парламент Грузии. Кроме того, он сообщил, что не явится на заседание об изменении меры пресечения самостоятельно.