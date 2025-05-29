На баланс государства вернули дом быта в селе Араван

На баланс государства вернули дом быта с земельным участком площадью 616 квадратных метров в селе Араван Ошской области. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

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По его данным, в ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что 18 мая 2011 года между Фондом госимущества и МП «Юлдуз» заключен договор купли-продажи, в рамках которого дом быта продали. Это сделано в нарушение указа президента КР от 16 февраля 1995 года за № 37 и постановления правительства КР за № 421 от 9 октября 1995 года, в которых оговорено, что объекты социальной инфраструктуры не подлежат приватизации.