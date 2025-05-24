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Происшествия

В Кыргызстане снова произошло землетрясение

В Кыргызстане сегодня снова произошло землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы в 6.25. Очаг землетрясения располагался в 10 километрах к северо-западу от села Тоскоол, 10 километрах к северу от села Кара-Булак, 13 километрах к востоку от Майлуу-Суу, 18 километрах к северу от села Масы, 22 километрах к северо-востоку от Кочкор-Аты и 45 километрах к северо-западу от Джалал-Абада.

Интенсивность землетрясения составила в Тоскооле и Майлуу-Суу около 3,5 балла, в Кара-Булаке — 3 балла, в селах Гелеген, Масы и Уч-Булаке — 2,5 балла.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330285/
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