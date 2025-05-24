В Турции продолжаются аресты сторонников FETО: более 55 военных задержано

В Турции задержали более 50 военных по делу о госперевороте девятилетней давности. Об этом сообщает Euronews.

Фото турецкого телеканала NTV

Уточняется, что силовики задержали 56 военных, подозреваемых в причастности к организации государственного переворота в 2016 году. Всего ордер на арест выдан в отношении 63 действующих военнослужащих.

Их подозревают в сотрудничестве с незаконной группировкой, которую Турция называет «Фетхуллахистской террористической организацией» (FETО). Подозреваемых задержали во время военной операции, которую провели одновременно в 36 провинциях.

Согласно заявлению Генпрокуратуры, 8 подозреваемых военнослужащих являются представителями командования ВВС, 13 — главного командования жандармерии, 36 — командования Сухопутных войск и 6 — командования Военно-морских сил.

Среди задержанных — 4 полковника, 8 подполковников, 12 майоров, 15 капитанов и 24 унтер-офицера.

Утверждается, что эти лица связаны с FETО — группировкой, основанной проповедником, который жил в добровольном изгнании в Соединенных Штатах с 1999-го.

Анкара считает, что организация по-прежнему представляет «угрозу конституционному порядку». Турецкие власти обвиняют FETО в организации попытки государственного переворота в 2016 году. Сам Фетхуллах Гюлен отрицал свою причастность к перевороту. 21 октября 2024-го он умер в Соединенных Штатах в возрасте 83 лет.

По подозрению в организации переворота с 2016 года арестовано более 40 тысяч человек. В результате двухдневного противостояния тогда погибли более 250 человек, 2,2 тысячи получили ранения. В Анкаре неоднократно требовали от США выдачи Гюлена, а также заявляли, что будут преследовать сторонников FETО до тех пор, пока последний из них не будет привлечен к ответственности.