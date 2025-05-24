11:45
USD 87.45
EUR 99.18
RUB 1.10
Происшествия

В Турции продолжаются аресты сторонников FETО: более 55 военных задержано

В Турции задержали более 50 военных по делу о госперевороте девятилетней давности. Об этом сообщает Euronews.

турецкого телеканала NTV
Фото турецкого телеканала NTV


Уточняется, что силовики задержали 56 военных, подозреваемых в причастности к организации государственного переворота в 2016 году. Всего ордер на арест выдан в отношении 63 действующих военнослужащих.

Их подозревают в сотрудничестве с незаконной группировкой, которую Турция называет «Фетхуллахистской террористической организацией» (FETО). Подозреваемых задержали во время военной операции, которую провели одновременно в 36 провинциях.

Согласно заявлению Генпрокуратуры, 8 подозреваемых военнослужащих являются представителями командования ВВС, 13 — главного командования жандармерии, 36 — командования Сухопутных войск и 6 — командования Военно-морских сил.

Среди задержанных — 4 полковника, 8 подполковников, 12 майоров, 15 капитанов и 24 унтер-офицера.

Утверждается, что эти лица связаны с FETО — группировкой, основанной проповедником, который жил в добровольном изгнании в Соединенных Штатах с 1999-го.

Анкара считает, что организация по-прежнему представляет «угрозу конституционному порядку». Турецкие власти обвиняют FETО в организации попытки государственного переворота в 2016 году. Сам Фетхуллах Гюлен отрицал свою причастность к перевороту. 21 октября 2024-го он умер в Соединенных Штатах в возрасте 83 лет.

По подозрению в организации переворота с 2016 года арестовано более 40 тысяч человек. В результате двухдневного противостояния тогда погибли более 250 человек, 2,2 тысячи получили ранения. В Анкаре неоднократно требовали от США выдачи Гюлена, а также заявляли, что будут преследовать сторонников FETО до тех пор, пока последний из них не будет привлечен к ответственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330274/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане внедрили электронный аукцион по продаже арестованного имущества
В Сети появились фото Султанбая Айжигитова и его жены с синяками: что произошло
Камчыбек Ташиев и посол России в Кыргызстане обсудили резонансные задержания
Коррупция. Суд в Перу приговорил экс-президента и его супругу к 15 годам тюрьмы
Журналистку Канышай Мамыркулову оставили под стражей
Арест журналистки. Гуля Кожокулова возмущена решениями следственных судей
В ГКНБ прокомментировали информацию о прилете в Кыргызстан Максима Бакиева
Дело социал-демократов. Решением суда Фархад Баабиев арестован на два месяца
Со второй попытки. Президент Южной Кореи арестован
А так можно было? В Южной Корее суд выдал ордер на арест действующего президента
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ливни и&nbsp;возможны селевые потоки Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ливни и возможны селевые потоки
Кадырбека Атамбаева задержали в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; Кадырбека Атамбаева задержали в аэропорту «Манас»
В&nbsp;бишкекской школе &#8470;&nbsp;56&nbsp;библиотекарь напала на&nbsp;беременную учительницу и&nbsp;детей В бишкекской школе № 56 библиотекарь напала на беременную учительницу и детей
Задержаны подозреваемые в&nbsp;незаконном обороте поступающих из&nbsp;РФ денег Задержаны подозреваемые в незаконном обороте поступающих из РФ денег
Бизнес
Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с&nbsp;окончанием учебного года! Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!
Министерство энергетики и&nbsp;KOICA завершили строительство Операционного центра CAS Министерство энергетики и KOICA завершили строительство Операционного центра CAS
Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к&nbsp;госуслугам в&nbsp;Кыргызстане Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к госуслугам в Кыргызстане
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
24 мая, суббота
11:43
Кыргызстанцы рассказали, хватает ли им зарплаты Кыргызстанцы рассказали, хватает ли им зарплаты
11:38
В Турции продолжаются аресты сторонников FETО: более 55 военных задержано
11:32
В Кара-Суу спецслужбы провели обыски в домах четырех членов «Хизб ут-Тахрира»
11:29
Казы города Ош Мирланбека Токтомушева суд отпустил под домашний арест
11:21
В Гамбурге женщина с ножом напала на пассажиров вокзала: 17 пострадавших