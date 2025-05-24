В Кара-Суу спецслужбы провели обыски в домах четырех членов «Хизб ут-Тахрира»

В Кара-Суйском районе Ошской области спецслужбы провели обыски в домах членов РЭО «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Мероприятия проведены в рамках взаимодействия по противодействию религиозно-экстремистским и международно-террористическим организациям, а также возбужденного уголовного дела.

В результате обыска по месту жительства четырех активных членов запрещенной радикально-экстремистской организации изъяты 26 религиозных книг, 5 финансовых ежедневников, 34 различные религиозные тетради, 4 сотовых телефона, 8 флеш-карт, фотоаппарат, компьютер и 31 тысяча сомов.

Продолжаются следственные мероприятия. Назначены соответствующие экспертизы, по итогам которых будут приняты меры.