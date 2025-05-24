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Происшествия

В Гамбурге женщина с ножом напала на пассажиров вокзала: 17 пострадавших

На центральном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом, сообщает Spiegel со ссылкой на правоохранителей.

По данным полиции, 39-летняя женщина 23 мая вечером напала с ножом на пассажиров центрального вокзала Гамбурга на одной из платформ — между 13 и 14 путями. Ранения получили 17 человек, трое пострадавших в критическом состоянии. Некоторым медики оказывали помощь прямо в вагонах поезда, который находился у места нападения. Из-за инцидента движение поездов на вокзале полностью остановили.

Полиция предполагает, что женщина действовала в одиночку. Ее мотивы не уточняются.

Центральный вокзал Гамбурга — один из самых загруженных транспортных узлов Германии. На вокзале и в общественном транспорте города ношение оружия, в том числе ножей, запрещено.

По информации издания, женщина выбросила нож на рельсы после атаки и позволила полицейским задержать себя.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330258/
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