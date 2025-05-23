В Казахстане объявили в международный розыск топ-менеджеров Samruk-Kazyna

В Казахстане завершено расследование в отношении бывшего управляющего директора АО Samruk-Kazyna Construction и руководителя ТОО «Дорстройтрест». Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

«Бывший управляющий директор АО Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

В ведомстве также проинформировали, что оба топ-менеджера подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса «Кок-Тобе». В январе 2022 года АО Samruk-Kazyna Construction был заключен договор об инвестировании строительства с ТОО «Дорстройтрест» и перечислен аванс в размере 2,6 миллиарда тенге. По версии следствия, строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены, а полученный аванс направлен подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей.

Кроме того, 650 миллионов тенге были выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных компаний и обналичены.

«На полученные преступные доходы приобретены две автомашины стоимостью 23 миллиона тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. С санкции суда на все имущество подозреваемых стоимостью 170 миллионов тенге (5 автомашин и квартира в столице) наложен арест», — сообщили в ведомстве.

Samruk-Kazyna Construction — казахстанская государственная девелоперская компания. Создана в 2009 году по инициативе правительства для стабилизации рынка недвижимости и решения проблем дольщиков.