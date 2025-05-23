18:46
USD 87.45
EUR 99.18
RUB 1.10
Происшествия

В Казахстане объявили в международный розыск топ-менеджеров Samruk-Kazyna

В Казахстане завершено расследование в отношении бывшего управляющего директора АО Samruk-Kazyna Construction и руководителя ТОО «Дорстройтрест». Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

«Бывший управляющий директор АО Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

В ведомстве также проинформировали, что оба топ-менеджера подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса «Кок-Тобе». В январе 2022 года АО Samruk-Kazyna Construction был заключен договор об инвестировании строительства с ТОО «Дорстройтрест» и перечислен аванс в размере 2,6 миллиарда тенге. По версии следствия, строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены, а полученный аванс направлен подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей.

Кроме того, 650 миллионов тенге были выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных компаний и обналичены.

«На полученные преступные доходы приобретены две автомашины стоимостью 23 миллиона тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. С санкции суда на все имущество подозреваемых стоимостью 170 миллионов тенге (5 автомашин и квартира в столице) наложен арест», — сообщили в ведомстве.

Samruk-Kazyna Construction — казахстанская государственная девелоперская компания. Создана в 2009 году по инициативе правительства для стабилизации рынка недвижимости и решения проблем дольщиков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330210/
просмотров: 562
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о взаимной защите инвестиций
В Казахстане предлагают создать резерв хранения изъятой следствием криптовалюты
Казахстан может не выдать объявленного ГКНБ в розыск бизнесмена Жумабекова
США сняли нефтяные санкции с казахстанской компании «Тенгизшевройл»
Казахстанцев все чаще депортируют из Грузии: МИД РК выразил обеспокоенность
Большинство казахстанцев, желающих покинуть страну, хотят жить в России
Цены на нефть упали. Казахстан готовится к ослаблению тенге
Казахстан запретил въезд в страну четырем депутатам Государственной думы
Казахстан вводит «золотую визу» для иностранцев: кто может ее получить
В Казахстане в школьном туалете избили подростков. Видео распространяют в КР
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ливни и&nbsp;возможны селевые потоки Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ливни и возможны селевые потоки
За&nbsp;связи с&nbsp;ОПГ задержан экс-президент Федерации кок бору Талас Бегалиев За связи с ОПГ задержан экс-президент Федерации кок бору Талас Бегалиев
Кадырбека Атамбаева задержали в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; Кадырбека Атамбаева задержали в аэропорту «Манас»
В&nbsp;бишкекской школе &#8470;&nbsp;56&nbsp;библиотекарь напала на&nbsp;беременную учительницу и&nbsp;детей В бишкекской школе № 56 библиотекарь напала на беременную учительницу и детей
Бизнес
Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с&nbsp;окончанием учебного года! Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!
Министерство энергетики и&nbsp;KOICA завершили строительство Операционного центра CAS Министерство энергетики и KOICA завершили строительство Операционного центра CAS
Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к&nbsp;госуслугам в&nbsp;Кыргызстане Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к госуслугам в Кыргызстане
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
23 мая, пятница
18:30
24 мая: где в регионах отключат свет 24 мая: где в регионах отключат свет
18:01
В Казахстане объявили в международный розыск топ-менеджеров Samruk-Kazyna
17:47
Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!
17:45
Программу развития зимних видов спорта до 2030 года подготовили в Кыргызстане
17:28
Оборванный провод у школы № 61 Бишкека. Кабель убрали