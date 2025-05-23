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Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры заподозрили в наркотическом опьянении

В ночь на 22 мая сотрудники УПСМ Бишкека остановили Toyota Camry, водителя которой заподозрили в том, что он водит авто в нетрезвом состоянии. По данным инспекторов, мужчина вел себя агрессивно и угрожал, уверяя, что является сотрудником Генеральной прокуратуры.



На место вызвали работников СВР МВД и наpкоборцов, которые в бардачке автомобиля нашли сверток с наркотuками. Водителя доставили в наpкологию для освидетельствования, но он отказался сдавать анализы. Медики и сотрудники УПСМ составили протокол об отказе от освидетельствования, и дело передали в службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и службу внутренних расследований МВД.



Источник 24.kg сообщил, что водитель имеет отношение к системе «Укук» при Генпрокуратуре.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330170/
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