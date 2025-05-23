В Иссык-Кульской области незаконно выкопаны саженцы ели

На территории Жумаевского лесного хозяйства в урочище Эки-Бала на участке культурного лесоразведения (искусственные леса) незаконно выкопаны 140 саженцев ели длиной от двух до трех метров. Об этом сообщает Служба экологического и технического надзора.

По ее данным, факт нарушения природоохранного законодательства установлен в ходе внеплановой проверки, проведенной сотрудниками Иссык-Кульского регионального управления Службы экотехнадзора совместно с отделом особо охраняемых природных территорий и биоразнообразия.

На месте оформлены соответствующие документы. В соответствии со статьей 260 Кодекса о нарушениях наложен административный штраф в размере 17 тысяч сомов.

Кроме того, за ущерб, нанесенный растительному миру, предъявлен иск на 299 тысяч 880 сомов.