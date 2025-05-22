Задержаны подозреваемые в незаконном обороте поступающих из РФ денег

Государственный комитет национальной безопасности задержал подозреваемых в организации незаконного оборота денежных средств. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Отмечается, что задержаны граждане Кыргызстана Т.Р.Р. и Д. у. А. По данным следствия, они осуществляли свою деятельность в обменных пунктах Бишкека, используя различные преступные схемы, занимались незаконным оборотом денежных средств, поступающих из России. Общая сумма составила более $20 миллионов.

«При этом в отдельных случаях не выполняли свои обязательства и мошенническим путем завладели чужими денежными средствами», — сообщили в спецслужбах.

Так, в мае 2024 года указанные граждане получили от кыргызстанца А.Л. 165 миллионов рублей для обмена по курсу на сумму $2 миллиона.

Подозреваемые на основании постановления Октябрьского районного суда столицы водворены в СИЗО.