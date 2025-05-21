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В Узбекистан вернули более 13 тысяч килограммов субпродуктов КРС

Инспекторы пограничного ветеринарного контрольного пункта «Достук» в Ошской области провели досмотр груза, незаконно ввозимого из Узбекистана в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, в ходе проверки было установлено, что 13 тысяч 400 килограммов субпродуктов крупного рогатого скота не соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС и являются незаконными для ввоза на территорию Кыргызстана.

В результате инспекторами пограничного ветеринарного контрольного пункта «Достук» был составлен соответствующий акт возврата, и груз был возвращен обратно в Узбекистан через контрольно-пропускной пункт «Достук».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329872/
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