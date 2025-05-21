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Разыскивается без вести пропавший воспитанник детского дома

Разыскивается без вести пропавший воспитанник детского дома Никита Муртазаев, 2008 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
 
По ее данным, 6 апреля 2025 года в ОВД Жайылского района с заявлением обратилась сотрудница детского дома, расположенного в городе Кара-Балте Л.Е.,1978 года рождения, которая просила оказать содействие в поисках воспитанника детского дома Никиты Муртазаева, который в ночь с 5 на 6 апреля 2025 года в период времени с 02.00 до 05.00 сбежал из учреждения.
 
Приметы: рост примерно 178 сантиметров, худощавого телосложения, европейской внешности, глаза карие. Особые приметы: на спине и на руке имеются следы от ожогов.
пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Никита Муртазаев
 
Был одет: в спортивную куртку серого цвета, черные спортивные брюки с лампасами белого цвета и черные кроссовки с белой подошвой.
 
Просьба всем, кто владеет информацией, сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД Жайылского района 0701203102, 0999260201 или в 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329871/
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