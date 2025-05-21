Разыскивается без вести пропавший воспитанник детского дома Никита Муртазаев, 2008 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 6 апреля 2025 года в ОВД Жайылского района с заявлением обратилась сотрудница детского дома, расположенного в городе Кара-Балте Л.Е.,1978 года рождения, которая просила оказать содействие в поисках воспитанника детского дома Никиты Муртазаева, который в ночь с 5 на 6 апреля 2025 года в период времени с 02.00 до 05.00 сбежал из учреждения.