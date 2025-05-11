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Происшествия

В Иссык-Кульской области за неделю задержано 58 пьяных водителей

С 5 по 11 мая в Иссык-Кульской области прошли рейдовые мероприятия «За рулем», направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

В ходе рейдов сотрудники ГУОБДД выявили 1 тысячу 149 нарушений Правил дорожного движения. По каждому из них составлены административные протоколы.

Среди основных нарушений:

  • 58 водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;
  • 392 — за превышение скорости;
  • 277 — за игнорирование дорожных знаков;
  • 12 управляли транспортом без необходимых документов;
  • 36 не имели водительских прав;
  • 3 управляли авто с тонированными стеклами без разрешения;
  • 9 пешеходов нарушили ПДД.

Кроме того, 109 машин водворены на штрафстоянки.

В ведомстве напомнили, что подобные рейды будут продолжены с целью снижения аварийности и обеспечения безопасности на дорогах.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328611/
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