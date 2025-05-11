В Иссык-Кульской области за неделю задержано 58 пьяных водителей

С 5 по 11 мая в Иссык-Кульской области прошли рейдовые мероприятия «За рулем», направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.
В ходе рейдов сотрудники ГУОБДД выявили 1 тысячу 149 нарушений Правил дорожного движения. По каждому из них составлены административные протоколы.
Среди основных нарушений:
- 58 водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;
- 392 — за превышение скорости;
- 277 — за игнорирование дорожных знаков;
- 12 управляли транспортом без необходимых документов;
- 36 не имели водительских прав;
- 3 управляли авто с тонированными стеклами без разрешения;
- 9 пешеходов нарушили ПДД.
Кроме того, 109 машин водворены на штрафстоянки.
В ведомстве напомнили, что подобные рейды будут продолжены с целью снижения аварийности и обеспечения безопасности на дорогах.