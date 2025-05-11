Два землетрясения зафиксировал Институт сейсмологии в Кыргызстане

Два землетрясения зафиксировал Институт сейсмологии Национальной академии наук в Кыргызстане 10 мая и сегодня.

По его данным, накануне в 21.35 очаг землетрясения располагался на территории КР в 40 километрах к северо-западу от Чолпон-Аты, в 45 километрах к юго-западу от Алматы и в 180 километрах к востоку от Бишкека.

В населенных пунктах нашей республики интенсивность землетрясения не ощущалась.

Сегодня толчки зафиксированы в 4.03. Очаг землетрясения располагался в 3 километрах к северу от села Избаскан, в 5 километрах к северо-востоку от села Бюргендю, в 7 километрах к северо-западу от села Момбеково, в 11 километрах к северо-западу от Кочкор-Аты, в 20 километрах к юго-западу от Майлуу-Суу.

В населенных пунктах страны интенсивность землетрясения составила около 2,5 балла.