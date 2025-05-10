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Из-за блокады Израиля в секторе Газа царят голод, преступность и болезни — WSJ

Из-за блокады Израиля в секторе Газа царят голод, преступность и болезни. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в анклаве не хватает продовольствия, а моральный дух падает — прекращение огня давало жителям надежду на нормальную жизнь, однако перемирие было недолгим.

Дантист Фади Абед, который работает в одной из местных медицинских НКО, рассказал журналистам, что в Газе закрываются общественные столовые, потому как им нечего готовить. В клиники, которыми управляет организация MedGlobal, поступает все больше истощенных детей, которых она описывает как «кожа да кости».

Еще одна проблема — это бандитизм. Ночью по улицам бродят голодные мужчины, которые ищут возможности для грабежа. В отсутствии властей вооруженные люди сами преследуют и избивают тех, кого подозревают в воровстве.

Фади Абед рассказывает, что боится за свое жилище, так как у него дома есть мешок муки. «Так продолжаться не может. Мы просто не выживем», — сказал он.

Координатор «Врачей без границ» Клэр Манера заявила, что занимается гуманитарной деятельностью уже два десятка лет, но никогда не видела ничего подобного. «Нам нужно сделать выбор. Мы можем продолжать поставлять воду и сократить объемы медицинской деятельности или мы можем оставить больницу открытой и прекратить подачу воды», — добавила она.

Жители сектора рассказывают, что они деморализованы, так как зимнее перемирие давало им надежду на нормальную жизнь. Теперь же в отсутствии явного прогресса в переговорах боевые действия, скорее всего, станут еще более напряженными.

Благотворительная организация World Central Kitchen прекратила подавать еду и выпекать хлеб для жителей Газы после того, как закончились запасы.

Медицинские учреждения сектора перегружены — после двух месяцев блокады медики говорят, что все больше детей, беременных женщин и кормящих матерей проявляют признаки недоедания. В то же время клиники переполнены новыми жертвами конфликта, поскольку израильские авиаудары продолжаются почти ежедневно.

Израиль продолжает блокаду сектора Газа, считая, что ХАМАС направляет помощь для поддержки своих действий, а потому давление необходимо для того, чтобы убедить группировку освободить заложников. 4 мая стало известно, что власти Израиля проголосовали за расширение военных операций в секторе и призвали тысячи резервистов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328554/
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