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Происшествия

Женщину не успели отвезти к врачам — сотрудники милиции приняли роды в машине

Сотрудникам милиции пришлось принимать роды у женщины прямо в машине.

Уточняется, что 7 мая работники службы охраны МВД везли беременную из Токмака в роддом, но по дороге у нее начались роды.

Милиционеры Суйунбек Молдошев, Руслан Джундубаев и Азамат Талантбек уулу не растерялись и помогли женщине родить прямо в автомобиле. Благодаря их реакции и слаженной работе все завершилось благополучно.

По словам врача Чуйского роддома Гульжан Жалиевой, родилась здоровая девочка, мама с ребенком чувствуют себя хорошо. Медики выразили благодарность милиции за оказанную помощь.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328435/
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