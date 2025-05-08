Сотрудникам милиции пришлось принимать роды у женщины прямо в машине.

Уточняется, что 7 мая работники службы охраны МВД везли беременную из Токмака в роддом, но по дороге у нее начались роды.

Милиционеры Суйунбек Молдошев, Руслан Джундубаев и Азамат Талантбек уулу не растерялись и помогли женщине родить прямо в автомобиле. Благодаря их реакции и слаженной работе все завершилось благополучно.

По словам врача Чуйского роддома Гульжан Жалиевой, родилась здоровая девочка, мама с ребенком чувствуют себя хорошо. Медики выразили благодарность милиции за оказанную помощь.