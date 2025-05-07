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Происшествия

В Бишкеке мужчина прыгал на чужом авто, разбил стекло и фары. Его задержали

В Бишкеке правоохранители задержали 37-летнего мужчину, который прыгал на чужом авто. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

В Сети распространилось видео, на котором мужчина прыгает на крыше Audi, разбивает ногами лобовое стекло, пинает по фарам, после чего садится в свое авто марки Subaru и уезжает.


В пресс-службе УВД Октябрьского района рассказали, что инцидент произошел сегодня, 7 мая, на улице Байтика Баатыра недалеко от пересечения с улицей Горького. Владелец разбитого Audi обратился с заявлением. Возбуждено дело по статье «Хулиганство» УК КР.

Дебошира нашли и водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Им оказался 37-летний Т.Ы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328399/
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