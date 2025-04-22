Возле Кара-Балты на АЗС взорвался газовый баллон молоковоза. Водитель погиб

В Жайылском районе близ Кара-Балты в результате взрыва газового баллона скончался 35-летний мужчина. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.



Инцидент произошел сегодня примерно в 5.30 на АЗС, расположенной на 64-м километре трассы Бишкек — Ош. После заправки метаном взорвался газовый баллон, установленный под молоковозом ГАЗ-53. 35-летний водитель получил тяжелые травмы — он скончался на месте.



На место происшествия прибыли правоохранители. АЗС временно закрыли после инцидента. Выясняются обстоятельства.