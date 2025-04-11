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В Бишкеке юморист дал взятку милиционеру. Он подозревается в изнасиловании

В Бишкеке правоохранители возбудили дело по факту изнасилования на одного из отечественных юмористов (куудул). Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах.

Кроме того, мужчину задержали за дачу взятки милиционеру. Помимо денег, он обещал следователю жеребца для того, чтобы тот принял решение в положительную сторону. Источник рассказал, что этим юмористом оказался Алисултан Супатаев. Подозревается он в изнасиловании несовершеннолетней.

В свою очередь, в пресс-службе УВД Ленинского района 24.kg сообщили, что 31-летний С.А. был доставлен в отделение по факту изнасилования.

«Во время беседы со следователем С.А. предложил деньги для решения вопроса. Милиционер обратился с рапортом к руководству. В тот же день, 10 апреля в кабинете начальника ОУР сотрудники УВД Ленинского района совместно с сотрудниками СВР провели задержание С.А. при передаче 40 тысяч сомов. Кроме того, он предлагал передать сотруднику в качестве взятки жеребца», — отметили в милиции.

Было возбуждено дело по статье «Дача взятки» УК КР. 31-летнего С.А. водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325636/
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