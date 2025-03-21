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«Репортеры без границ» обеспокоены задержанием журналиста Канышай Мамыркуловой

«Репортеры без границ» обеспокоены задержанием журналиста Канышай Мамыркуловой. Об этом сообщается в Telegram-канале правозащитной организации.

из архива
Фото из архива. Канышай Мамыркулова

«RSF обеспокоена арестом Канышай Мамыркуловой у нее дома под предлогом «призывов к массовым беспорядкам», которые она отрицает. Власти должны прекратить использовать правосудие как инструмент, заставляющий замолчать независимых журналистов», — говорится в тексте.

Напомним, журналистка была задержана в Бишкеке 20 марта.

По версии следствия, Канышай Мамыркулова распространяла ложную информацию о кыргызско-таджикской границе, что могло привести к дестабилизации ситуации в стране.

В ГУВД заявили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насилию, это стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье 278 УК КР.

Адвокат Нурбек Сыдыков ранее проинформировал, что Канышай Мамыркулову обвиняют в «призывах к массовым беспорядкам» (статья 278 УК КР). Ее задержали на 48 часов. Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов проверяли публикации активистки в социальных сетях.

Журналистка известна тем, что в соцсетях размещала критические посты о власти.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323558/
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