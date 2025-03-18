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В Кадамджайском районе 1,4 гектара земли вернули в категорию пастбищных угодий

ГКНБ выявил факт злоупотребления должностным положением муниципальными служащими Кадамджайского района Баткенской области и работниками Кадамджайского филиала ГП «Кадастр». Об этом сообщили в пресс-центре госкомитета.

Отмечается, что в 2016 году руководитель Кадамджайской районной государственной администрации издал приказ о трансформации 14,5 гектара пастбищных угодий под категорию земель населенных пунктов. Уточняется, что тем самым он нарушил закон, поскольку право трансформации земель принадлежит исключительно кабинету министров.

С 2016-го по 2021-го работники органов местного самоуправления, по данным ГКНБ, выдали жителям села Ирелеш земельные участки под индивидуальное строительство, а сотрудники «Кадастра» — государственные акты о праве на частную собственность.

Сообщается, что в январе 2024 года Административный суд Баткена отменил приказ бывшего главы Кадамджайской райгосадминистрации, а в июне судебная коллегия Баткенской области по административным делам оставила в силе решение первой инстанции.

По данным ГКНБ, постановлением Кадамджайской районной госадминистрации от 14 февраля 2025-го земельный участок в 14,5 гектара снова переведен в категорию пастбищных земель.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323177/
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