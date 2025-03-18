Смертельное ДТП в Джалал-Абаде. Задержан родной племянник мэра Оша

Страшное ДТП произошло 15 марта примерно в 21.30 на улице Азимова в Джалал-Абаде. Автомобиль BMW на большой скорости съехал с дороги, на тротуаре он сбил четырехлетнюю девочку и двухлетнего мальчика, которые шли с мамой. Мальчик скончался на месте, а девочку госпитализировали. Водитель скрылся с места происшествия, оставив машину. Возбуждено уголовное дело.

В УВД Джалал-Абадской области сообщили 24.kg, что по факту ДТП задержан водитель BMW — 25-летний Ш.З., которого водворили в ИВС.

«Выяснилось, что за рулем находился мой племянник, сын моего родного брата, Ш.З., 2000 года рождения. Он задержан соответствующими органами и помещен в следственный изолятор на два месяца — до 15 мая. По этому делу уже даны официальные комментарии компетентных органов», — написал в своем аккаунте Facebook мэр Оша Женишбек Токторбаев.

Однако, источники в правоохранительных органах рассказали 24.kg, что данный автомобиль несколько дней назад пригнали из Бишкека и его купил сын мэра Оша Баястан Токторбаев.

«Автомобиль BMW с номерным знаком В5500ВА не принадлежал моему сыну Баястану Токторбаеву, а зарегистрирован на имя молодого человека по имени Нурислам», — заявил мэр южной столицы.

В социальных сетях продолжают утверждать, что якобы за рулем BMW в момент ДТП находился все-таки Баястан, который позже сбежал с места происшествия. Момент побега мужчины с места аварии попал на камеру наблюдения.