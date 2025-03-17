Рейд «Переоборудование». За два дня водителей оштрафовали на 1,9 миллиона сомов

По всей стране проводится рейд под названием «Переоборудование», сообщает глава пресс-службы ГУОБДД МВД Байказы Айтикул уулу.

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Во время рейда на контрольно-пропускных пунктах «Сосновка», «Арал», «Чычкан» и других проверяют автомобили, перевозящие тяжелые грузы и пассажиров.

Выявлены факты незаконной установки дополнительных сидений и лежаков в маршрутках, что позволяло перевозить пассажиров в лежачем положении. Также обнаружены транспортные средства с незаконно установленными багажниками, фарами, бортами, газовыми баллонами и другими дополнительными элементами.

Всего за два дня выявлено 349 нарушителей, каждому из которых выписан штраф в 5 тысяч 500 сомов. Общая сумма штрафов составила 1 миллион 919 тысяч 500 сомов.