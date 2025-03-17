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Происшествия

Смерть игрока кок бору. Суд арестовал спортсмена, а судью матча освободил

По делу о трагической гибели Мирлана Сраждинова на матче по кок бору суд вынес решение об аресте игрока А.Ч. Об этом сообщили в Ленинском районном суде Бишкека.

Судья матча Ш.У. отпущен из ИВС под домашний арест.

Уточняется, что А.Ч. водворен в СИЗО на время следствия — два месяца.

Ранее стало известно, что по факту гибели Мирлана Сраждинова милиция задержала игрока 29-летнего А.Ч. и судью матча 42-летнего Ш.У.

Напомним, 12 марта в селе Кожомкул (Военно-Антоновка) во время матча по кок бору скончался 44-летний игрок Мирлан Сраждинов. Он наклонился, пытаясь поднять тушу с земли, и в этот момент в него врезалась лошадь другого игрока.

В Центре экстренной медицины столицы сообщали, что мужчина скончался до приезда медиков. У него были открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, открытый перелом лобной кости, травма правого глаза с выдавливанием содержимого, закрытые переломы носа и верхней челюсти.

Спортивное мероприятие организовала Федерация национальных игр кок бору.

Инцидент произошел во время встречи команд «Борулу» из Сокулука и «Буркут» из Оша.

Возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Назначены необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323003/
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