12:18
USD 87.45
EUR 94.92
RUB 1.03
Происшествия

В милиции рассказали подробности драки на Ошском рынке

В отношении 32-летнего мужчины, который дрался на остановке возле Ошского рынка с сотрудником муниципалитета, составлен протокол. Об этом 24.kg рассказали в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Напомним, накануне, 14 марта, в Сети распространилось видео, на котором запечатлена драка двух мужчин. Один из них был сотрудником МП «Бишкекский городской транспорт». Их пытались разнять, но мужчина успел нанести несколько ударов по голове оппонента. В описании говорилось, что второй участник потасовки — водитель автобуса.

В милиции рассказали, что факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Ленинского района.

Сотрудники УПСМ установили личности участников инцидента и доставили их в отделение. В отношении 32-летнего М.А., водителя белого минивэна, составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях. В правоохранительных органах отметили, что он не является водителем автобуса.

Материалы направлены в суд.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322915/
просмотров: 358
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке подрались водитель автобуса и муниципальный служащий
В Бишкеке BMW X5 выезжал на встречку, проехал на красный и совершил ДТП
В милиции рассказали, что в парке имени Ататюрка дрались студенты. Все задержаны
В Бишкеке произошла массовая драка школьников
Визит президента Таджикистана. В столичных детсадах будут дежурные группы
Из-за визита президента Таджикистана школы Бишкека перейдут на онлайн-обучение
В Бишкеке построят новое здание Нацгоспиталя за $110 миллионов
Депозит молодого учителя помогает мотивировать специалистов в бишкекских школах
Жителям Бишкека напомнили о необходимости регистрации по месту жительства
Видео задержания: в Бишкеке двое парней подозреваются в угоне авто
Популярные новости
Землетрясение силой 5&nbsp;баллов произошло в&nbsp;городе&nbsp;Ош Землетрясение силой 5 баллов произошло в городе Ош
Погибший во&nbsp;время кок бору игрок выступал за&nbsp;Сокулук против команды из&nbsp;Оша Погибший во время кок бору игрок выступал за Сокулук против команды из Оша
В&nbsp;городе&nbsp;Ош местные жители вытащили из&nbsp;канала тело мальчика В городе Ош местные жители вытащили из канала тело мальчика
&laquo;Ты&nbsp;должна была мне открыть дверь&raquo;. Видео конфликта актера и&nbsp;таксистки в&nbsp;Бишкеке «Ты должна была мне открыть дверь». Видео конфликта актера и таксистки в Бишкеке
Бизнес
Депозит в&nbsp;долларах США с&nbsp;выгодной ставкой от&nbsp;O!Bank Депозит в долларах США с выгодной ставкой от O!Bank
Что делать, если рядом с&nbsp;вашим домом устанавливается сотовая вышка? Что делать, если рядом с вашим домом устанавливается сотовая вышка?
Все сервисы ГИК в&nbsp;MegaPay: оформление ипотеки в&nbsp;несколько кликов быстро и&nbsp;удобно Все сервисы ГИК в MegaPay: оформление ипотеки в несколько кликов быстро и удобно
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
15 марта, суббота
12:15
На горячую линию 112 в сутки поступает около 13 тысяч звонков На горячую линию 112 в сутки поступает около 13 тысяч з...
12:00
Реальная история о маньяке, дорама и ужасы. Что смотреть на следующей неделе
11:58
В милиции рассказали подробности драки на Ошском рынке
11:46
Глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк посетит Кыргызстан
11:35
В Московском районе за кражу имущества из автомобилей задержаны подозреваемые