В милиции рассказали подробности драки на Ошском рынке

В отношении 32-летнего мужчины, который дрался на остановке возле Ошского рынка с сотрудником муниципалитета, составлен протокол. Об этом 24.kg рассказали в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Напомним, накануне, 14 марта, в Сети распространилось видео, на котором запечатлена драка двух мужчин. Один из них был сотрудником МП «Бишкекский городской транспорт». Их пытались разнять, но мужчина успел нанести несколько ударов по голове оппонента. В описании говорилось, что второй участник потасовки — водитель автобуса.

В милиции рассказали, что факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Ленинского района.

Сотрудники УПСМ установили личности участников инцидента и доставили их в отделение. В отношении 32-летнего М.А., водителя белого минивэна, составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях. В правоохранительных органах отметили, что он не является водителем автобуса.

Материалы направлены в суд.