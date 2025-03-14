Передавали аккаунты. ГКНБ задержал парней, связанных с интернет-мошенниками

Спецслужбы задержали трех парней по подозрению в пособничестве WhatsApp-мошенникам. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР.

«В рамках возбужденного уголовного дела по статье «Мошенничество» УК КР пресечена деятельность организованной преступной группы, состоящей из трех парней. 22-летний А.У.А., 21-летний К.А.У. и 19-летний Э.Э. массово активировали аккаунты в WhatsApp и Telegram с помощью сим-карт сотовых операторов. После эти аккаунты передавались международным мошенникам, так называемым скамерам, для осуществления голосовых фишинговых манипуляций с целью завладения деньгами граждан обманным путем. В итоге международным мошенникам передали около тысячи аккаунтов мобильных мессенджеров», — говорится в сообщении.

В ГКНБ добавили, что международные мошенники, находясь за пределами страны, использовали полученные аккаунты и через WhatsApp связывались с работниками многих государственных организаций.

«Для оказания психологического воздействия представлялись сотрудниками правоохранительных органов, а также руководителями Национального банка, министерств, ведомств, других госучреждений. Под различными предлогами внушали пострадавшим, что по их трудовой деятельности, имуществу и электронным кошелькам проводится проверка. В результате пострадавшие, поддавшись манипуляциям, перечисляли свои деньги и продавали имущество в особо крупных размерах мошенникам, что вызвало общественный резонанс», — отметили спецслужбы.

Задержанные водворены в СИЗО на два месяца. ГКНБ предупреждает о недопустимости передачи либо продажи аккаунтов мобильных мессенджеров, в том числе через мобильные приложения и интернет-платформы, посторонним лицам. В отдельных случаях такие действия могут быть квалифицированы как соучастие в мошенничестве и иных преступлениях, за что предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы.

Спецслужбы просят всех пострадавших от подобных мошеннических действий незамедлительно обращаться по номерам телефонов: 0312660475, 0312626504.