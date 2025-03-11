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Происшествия

Государству вернули здание бывшей больницы в Сулюкте

ГКНБ КР вернул государству здание бывшей госбольницы в городе Сулюкте с прилегающей территорией общей площадью 0,88 гектара.

В декабре 2010 года путем открытого аукциона здание больницы было реализовано в частную собственность угледобывающим компаниям с нарушением пункта 2 статьи 78 Земельного кодекса КР. В последующем здание бывшей больницы использовалось не по назначению и позже было разрушено и не функционировало.

Сейчас здание в добровольном порядке перерегистрировано на баланс мэрии города Сулюкты.

пресс-центр ГКНБ
Фото пресс-центр ГКНБ. Здание больницы

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322381/
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