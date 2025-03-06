Иностранцев и бишкекчанина задержали по подозрению в мошенничестве

Правоохранители задержали 67-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

9 января в следственную службу ГУВД обратился Б.М. с просьбой принять меры в отношении 67-летнего С.Ж. и двух иностранцев, которые весной 2024 года пообещали ему предоставить аккредитив из Лондонского банка и взяли за это 75 тысяч евро. После все трое перестали выходить на связь. Возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК КР.

Правоохранители установили местонахождение 67-летнего С.Ж., задержали его и водворили в СИЗО. Следствие установило, что он причастен к другим аналогичным преступлениям.

Милиция просит возможных пострадавших от рук вышеуказанных лиц или владеющих какой-либо информацией, обратиться по следующим номерам: 0703913680, 0777011784.