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Происшествия

Задержаны сотрудники Налоговой службы по Токмаку

ГКНБ по факту злоупотребления должностным положением задержал экс-начальника УГНС по Токмаку Н.М.М., начальника отдела по доходам О.Э.Б., начальника отдела по работе с налогоплательщиками З.Б.Ж. и частного предпринимателя М.Р.С. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

Установлено, что должностные лица УГНС по Токмаку, войдя в сговор с руководителем ИП Х.А.Х. в целях уклонения от уплаты налогов, намеренно искажали сведения в отчетах, предоставляемых в государственные органы, а также подделывали товарно-сопроводительные документы.

Ущерб бюджету составил более 8 миллионов 500 тысяч сомов.

При этом фактически данная сумма может быть увеличена в ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий.

По данным пресс-центра ГКНБ, 3 марта указанные лица водворены в СИЗО № 1 ГСИН.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321920/
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