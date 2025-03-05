Машина взорвалась во время движения в Бишкеке

Инцидент произошел накануне, 4 марта, примерно в 17.40 на улице Элебесова.

По данным МЧС, пожар потушили в 18.40. Водитель сгоревшего авто с ожогами госпитализирован.

Читатель прислал в редакцию 24.kg видео с регистратора, где виден момент взрыва автомобиля. Легковушка подъезжала к перекрестку и, поравнявшись на стоп-линии с минивэном, взорвалась. Из салона выбежал водитель.

Источник в правоохранительных органах рассказал 24.kg, что, по предварительным данным, в машине взорвалось газо-балонное оборудование.