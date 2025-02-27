В бишкекской школе распылили перцовый баллончик. Двое в больнице

В Бишкеке два школьника госпитализированы из-за отравления перцовым баллончиком. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Инцидент произошел сегодня, 27 февраля, в одной из столичных школ. У одного из учеников из кармана выпал перцовый баллончик, который сдетанировал в помещении. Администрация учебного заведения вызвала медиков, которые госпитализировали двоих детей.

В школу прибыли правоохранители и инспекция по делам несовершеннолетних, которые провели разъяснительную беседу с родителями мальчика, принесшего перцовый баллончик.

Муниципалитет просит родителей контролировать своих детей, их поведение и проверять на наличие опасных предметов. Необходимо проверять карманы детей и их рюкзаки.