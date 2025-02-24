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Происшествия

В Люксембурге 27-летняя женщина ударила ножом в сердце своего мужа

Правоохранители задержали 27-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве гражданского супруга. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области. 

22 февраля в ОВД Иссык-Атинского района поступило сообщение о том, что в одном из домов села Люксембург обнаружили тело 33-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Возбуждено дело по статье «Убийство» УК КР.

Следствие установило, что 22 февраля примерно в 2.30 27-летняя Б.К. с гражданским супругом 33-летним М.Г. распивала спиртное. Между ними возник конфликт, в результате чего женщина взяла кухонный нож и ударила супруга в область сердца. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Женщину задержали и водворили в ИВС.

Назначены все необходимые экспертизы. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320852/
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