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Происшествия

В торговом центре Real Plaza (Перу) обрушилась крыша: восемь человек погибли

В городе Трухильо (Перу) в торговом центре Real Plaza обрушилась крыша. Об этом сообщает газета El Comercio.

По данным издания, погибли восемь человек, еще как минимум 79 пострадали, 11 детей находятся в критическом состоянии.

Уточняется, что крыша обрушилась на фудкорт рядом с кинотеатром. Real Plaza — один из наиболее популярных торговых центров города.

В больницы доставили несколько десятков человек. Спасатели продолжают разбор завалов, поскольку под ними могут оставаться люди.

Руководство Real Plaza временно приостановила работу всех торговых центров сети. В Трухильо объявлен траур.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320829/
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