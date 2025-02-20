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Подозреваемого в крупном мошенничестве задержали в Бишкеке

В Бишкеке сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

По ее данным, 18 февраля в следственную службу ГУВД с письменным заявлением обратилась гражданка Е.П. Она просила принять меры в отношении неизвестных лиц, которые через мессенджер Telegram и в группе Newmar Group убедили ее в том, что она якобы инвестирует деньги в фондовую биржу через их компанию при посредничестве фондового брокера Г.Д. Общая сумма ущерба составила $65 тысяч.

Следственная служба УВД Октябрьского района возбудила уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого К.Б., 1993 года рождения. Его водворили в ИВС ГУВД столицы. Следствие продолжается.

Во время обыска у задержанного обнаружили СИМ-бокс — 1 блок с 32 ячейками, 6 USB-накопителей, Wi-Fi-роутер, 9 банковских карт и ноутбук.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320565/
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